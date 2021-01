Médicos del Hospital El Pino fueron atacados tras fallecimiento de hombre por COVID-19

Un tenso momento se vivió en el Hospital El Pino, ubicado en San Bernardo, luego que personal del recinto denunciaron sufrir malos tratos y hechos de violencia, por un paciente que falleció por COVID-19.

Todo se dio luego de que se les negara realizar el velatorio, debido a protocolos sanitarios. Teniendo en cuenta lo que informó la presidenta de la Asociación de Enfermeros del hospital, Marjorie Del Pino, la violencia se viene registrado desde hace bastante tiempo. Claro está que esto afecta las labores del los funcionarios.

"Lamentablemente, no tenemos una seguridad óptima. Desde el estallido social ya no tenemos al carabinero que estaba durante 24/7 en el servicio de Urgencias. Hemos estado desprotegidos", comunicó la mencionada antes, quien claramente no está a favor de lo que está ocurriendo en el marco de la pandemia de COVID-19.

Aunque niveles de inseguridad bajaron por la pandemia, este 2021 ya ha registrado ario eventos que los pone en riesgo. "Desde el 2 de enero tenemos todos los días acciones repetidas de agresión. A los familiares del fallecido se les permitió despedirse de él, pero cuando nos enteramos que era un paciente covid positivo, tuvimos que cumplir con los protocolos".

"Se les informa a la familia que el fallecido no se puede vestir ni velar. Ahí es cuando entra una turba de casi 15 personas para atacar al personal de salud. Nos tiraron botellas, rompieron computadores y varias cosas, pero afortunadamente nadie resultó con lesiones", sumó también un doctor del Hospital El Pino.