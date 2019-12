La intervención del diputado encendió las redes sociales con comentarios a favor y en contra.

El diputado Florcita Motuda remarcó que votará "por la paridad de género, por la representación de pueblos indígenas y también por los independientes" en el marco de la discusión por el proceso constituyente en la Cámara Baja.

"Al fin todos ellos, todos ellos acá", afirmó el parlamentario.

Por último, Motuda remarcó que "me vista como me vista, ridículo o no ridículo, me salte la reja del Congreso o me equivoque, siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo CTM".

Estas palabras provocaron una ola de comentarios en Twitter principalmente.

Mira algunos comentarios acá:

Cuando crees que los diputados no pueden seguir degradando mas la política, aparece Florcita Motuda y te demuestra lo contrario #18DParidadYa pic.twitter.com/0tLpVXQiBS — Valparaíso Eterno 💥 (@Valpo2001) December 18, 2019

¿Quién puede estar en desacuerdo con las palabras de "Florcita Motuda"? Chile sería otro país si tuviéramos diputados y senadores así en el Congreso. A mi no me cabe duda alguna...☝ pic.twitter.com/YH7sUOOuLj — Roberto (KASPAROV, BOT RUSO)😨 (@robertoalexf) December 14, 2019

Florcita Motuda: "Me vista como me vista, ridículo o no ridículo (...) ¡Siempre he sido, soy y seré alguien que vota por el pueblo CTM!"#18DParidadYa pic.twitter.com/eKDPc8vW34 — PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) December 18, 2019

Gilbert Keith Chesterton dijo "Loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo, menos la razón."



Florcita Motuda es el reflejo de esto. Se viste como loco, habla como loco, parece loco, pero a lo mejor está más cuerdo que todos nosotros juntos. — Guido Andrés Villanueva (@guidoandresvg) December 18, 2019