“Me trataron de loca mil veces”: Vale Roth y su potente descargo contra de la farándula

Tras la trágica muerte del cantante urbano Galee Galee este pasado viernes, varios rostros del espectáculo han alzado la voz sobre el ciberacoso y la salud mental a través de redes sociales.

La bailarina Vale Roth -quien se encuentra en las últimas semanas de su embarazo- se sumó a la conversación y compartió un duro descargo.

La ex Calle 7 tomó una postura crítica y se lanzó con todo contra los programas de farándula en una extensa reflexión en sus historias de Instagram.

“Obvio que creo que el ciberacoso tiene que parar, pero no olvidemos los programas de farándula que bastante daño le hicieron a mucha gente”, comenzó señalando Vale.

En esa misma línea, indicó: “Y lo hablo con mil quinientas razones, no puede seguir el ciberacoso y la farándula (hablando mal de la gente y exponiendo todo). No saben por el proceso que está pasando cada persona”.

“Yo lo hablo y con fundamentos porque desde que tenía 18 años que me seguían por todas partes y opinando lo que quisieron. Me quebré, me interné, me trataron de loca mil veces por solo ir al psicólogo, psiquiatra, internarme”, recordó Vale.

“Y ahora salen con que ‘aiiii’ basta del acoso. No wn esto viene desde hace mucho tiempo antes y ahora puedo expresarme, y gracias a que fui más fuerte que la chu… Aguante y aguante, pero perfectamente podría no estar acá contando eso”, comentó la influencer.

Finalmente, Vale envió un tajante mensaje por el tema. “Basta del ciberacoso, la farándula dañina y de cualquier o cualquiera ctm que salga hablando lo que quiera de otra persona”, señaló.

“Somos personas con sentimientos, familias e hijos (en mi caso viene en camino). Atienen un poco”, sentenció Vale Roth.