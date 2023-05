"Me saqué la chucha": Fabricio Vasconcelos sufrió grave accidente en moto

Este fin de semana Fabricio Vasconcelos usó sus redes sociales para excusarse con sus fanáticos por no poder asistir a un evento que tenía programado, ya que sufrió un accidente andando en moto, por lo que quedó con algunas lesiones que le impiden bailar.

“Tuve un accidente de moto hace un par de días y pensé que me podía recuperar, pero hice los exámenes que faltaban, me rompí el ligamento medial lateral de la rodilla, estoy con dificultad para poder caminar, solo con bastón”, aseguró el bailarín en primera instancia en sus historias de Instagram.

Su lesión fue divulgada por distintos medios, lo que provocó que muchos amigos y cercanos del brasileño contactaran con él tras imaginar el peor de los escenarios. Durante la mañana de este domingo, el bailarín usó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

“Tuve un accidente de moto, salí en la prensa y dijeron que yo estaba casi muerto, mentira, nadie me ha llamado para preguntar nada, solo quieren poner una noticia fantástica”, comenzó diciendo.

Fabricio explicó que él anda en moto de cerro, por lo que considera que sus lesiones son algo normal del deporte, ya que quedó con algunas heridas en su brazo, se fracturó un dedo, y tuvo una lesión en un ligamento de la rodilla, pero nada de gravedad.

“Me saqué la chucha sí, me pelé el brazo, pero estoy bien. Puedo caminar perfecto, pero no bailar”, agregó.

“Me están llamando amigos de otros países y mi familia como si estuviera internado en coma, eso no es verdad. Solo quiero aclarar que los portales aumentan la noticia, pero estoy bien, para que no piensen que estoy muerto, no crean todo lo que dice la prensa”, concluyó a través de sus redes sociales Fabricio Vasconcelos.