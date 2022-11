ME-O se refirió al ardiente beso entre su esposa y Julián Elfenbein en la Teletón

El ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), se refirió al osado beso que protagonizó la noche del sábado su esposa, Karen Doggenweiler, y el animador Julián Elfenbein, en el cierre de la Teletón 2020.

Todo se originó, luego que el excandidato presidencial asistió el pasado lunes al estudio de Hola Chile, en donde revivió el osado ósculo entre su pareja y el conductor de Pasapalabra. “¿Esto es una catástrofe?”, preguntó entre risas Eduardo de la Iglesia.

Tomándoselo con humor, el político expresó: “Nada, por la Teletón, lo que sea. Además, debo decir que a Julián yo lo adoro”. “Pero no lo invito más a mi casa”, interrumpió Julia Vial a modo de broma.

Tras esto, Enríquez-Ominami se refirió a la buena relación que mantiene con Elfenbein. “Yo muero por Julián”. “Él me fascina, lo encuentro el tipo más encantador y generoso, en mi casa es idolatrado por mis hijas, amado”, confesó. “No te vayan a dejar fuera de la casa”, añadió Eduardo de la Iglesia.

En tanto, el exparlamentario detalló si conversó con Karen sobre este llamativo momento en la cruzada solidaria. “Nada, estaba durmiendo, muerto (…) lo vi el día siguiente tras el impacto que tuvo en las redes sociales, porque no lo vi. Dije ‘bueno, un beso’, y fue un lindo beso”, respondió.

Sumado a esto, el cineasta aclaró si le dio celos aquella performance de su pareja. “No te olvides que soy director (…) es como que la gente dice que somos amigos (en el panel), no somos amigos los cuatro”, señaló. “La televisión es una gran reproductora de sentimientos y somos respetuosos”, declaró.

Finalmente, Marco Enríquez-Ominami echó al agua Julián Elfenbein tras referirse al supuesto romance que mantiene con María Elena Swett. “A mí me encanta que me jodan y lo disfruto mucho porque vengo con este mundo por mi condición de conductor, ahora lo divertido es que es conmigo y no con la mujer de Julián”, afirmó.

“Lo que quiero decir es que la estructura machista es que es normal que el hombre bese a una mujer y no que una mujer bese a un hombre. Yo lo veo con toda simplicidad, soy hijo de una mujer que no se casó nunca, tuvo dos maridos, los cuales fueron mis dos padres, así que vengo de una familia muy liberal, no tengo ningún problema por un beso tan lindo, además de hollywoodense”, agregó.

Acto seguido, y evidentemente sorprendido, Eduardo de la Iglesia consultó: “¿Entonces Marco confirma que está pololeando con Mane Swett?”. “No he dicho eso, yo adoro a Julián, no sería jamás vocero de él (…) no sé quién es su pareja”, explicó Enríquez-Ominami, desentendiéndose del tema.