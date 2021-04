ME-O reveló cómo nació el romance con Karen Doggenweiler

Un particular capítulo se vivió el pasado jueves en el programa "De Tú a Tú", instancia donde Martín Cárcamo visitó la casa de Karen Doggenweiler en donde compartieron distintos momentos de la vida de la animadora.

En dicha conversación, el rostro de TVN detalló cómo nació el amor con su actual pareja Marco Enríquez-Ominami. Sobre los 17 años de matrimonio, la periodista los describió de “fascinante. Muchas emociones. Me casé con un cineasta, productor de películas y series, y que iba a terminar en una carrera presidencial”.

Sobre la primera vez que conoció al excandidato presidencial, la conductora mencionó que ocurrió en el matinal de TVN cuando Marco fue a promocionar la serie La vida es una Lotería.

Vestida de negro y rojo conquistó al político quien pensó que era un guiño por los colores del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), pero realmente se debía a que la comunicadora estaba preparando una nota para Rangers de Talca.

“Me impresionó mucho porque tiene, algo que pocos comunicadores tienen, el lenguaje. La perseguí un año y ella no quiso salir. Literal. Le dejaba mensajes todos los viernes para invitarla a salir”, declaró ME-O.

Además, Marco confesó que debido a su inseguridad “me iba una vez a la semana fuera, entonces, el día que tomaba el avión la invitaba a salir sabiendo que no me iba a responder. Para que no me doliera, cuando iba al aeropuerto le decía ‘Aló, ¿cuándo nos vemos?’ y no me contestaba. A lo cual esperaba una semana, me dolía menos como estaba fuera de Chile, volvía y me hacía el interesante”.

Ante esto, Karen comentó que “yo sabía que tenía por lo menos tres pololas y las conocía porque trabajaban en el canal, y yo las consolaba ¡lloraban en mi hombro! Entonces ¿cómo iba a salir con él?”.

Luego de un año de intentos fallidos, el político se atrevió y llamó a Karen para salir, petición que finalmente fue aceptada, naciendo un amor que vive hasta la actualidad.

“Ha sido bien entretenido, desafiante, estimulante. Con hijas. Hemos hecho crecer nuestra familia con mucha ilusión. Y seguimos tan enamorados o más”, cerró Karen.