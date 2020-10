ME-O realizó una particular invitación a Joaquín Lavín de cara a las presidenciales

"Le creo cuando vota por el Apruebo, pero no lo creo nada cuando pretende instalar la socialdemocracia", detalló el ex presidenciable.

El fundador del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, le envió un particular mensaje al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre las próximas primarias presidenciales.

ME-O expresó a CNN Chile que "si Joaquín Lavín es socialdemócrata, que se inscriba en las primarias nuestras y yo me inscribo con él":

"¿Desde cuándo Joaquín Lavín ha estado por la educación pública y gratuita? Han votado 30 años en contra (…) le creo cuando vota por el Apruebo, pero no lo creo nada cuando pretende instalar la socialdemocracia", fustigó.

"No va a llegar a La Moneda", aseguró el ex candidato presidencial, agregando que no teme realizar primarias con el jefe comunal porque "ya lo derrotamos, yo era parte del equipo de publicistas de Ricardo Lagos el ’98, ’99. No va llegar a La Moneda porque Lavín no tiene densidad, pasta. Se requiere una fuerza tranquila de cambio, un liderazgo dispuesto a sacrificar, que no esté en el cálculo, y una consistencia, un proyecto de país que él no tiene, su modelo de desarrollo es idéntico al de Piñera".

Por otra parte, Enríquez-Ominami se refirió a la ruptura al interior de la oposición, afirmando que "la derecha no lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal, pero está con una ventaja, tenemos que ser capaces de ordenarnos para un cambio en Chile".

Finalmente, al ser consultado por la ex Concertación fue categórico: "No existe, se acabó, ni ellos mismos la recuerdan, no la defienden, no es el tema, no se habla de eso. Todos hemos cambiado".