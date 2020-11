ME-O emitió una brutal sentencia para una posible campaña de Daniel Jadue y Pamela Jiles a La Moneda

El eterno candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, reconocido con la sigla ME-O, criticó duramente los liderazgos existentes en la izquierda política de nuestro país.

El ex presidenciable apuntó directamente al alcalde Daniel Jadue (PC) y la diputada Pamela Jiles (PH), quienes han marcado la agenda política en las redes sociales.

En entrevista con Biobío, criticó a las dos figuras mencionadas antes por no poder haber impulsado primarias unitarias para la elección de gobernadores regionales en la oposición. “No hacen nada por la unidad”, destacó.

A su vez, en relación a Daniel Jadue, también cuestionó que “cuántas primarias lideró en su partido. Cuántas primarias comunistas hay hoy día. Ninguna. Bah, qué curioso. Un candidato presidencial que ni siquiera lidera su partido no puede ser candidato presidencial”.

“Un líder presidencial que quiere dirigir Chile que no gobierna su casa, a mí no me da garantías, pero además no los veo trabajando por la unidad. Es más, creo que es un total desatino de los candidatos presidenciales, de izquierda y derecha, hablar de campañas hoy”, sumó a sus dichos.

Además de todo esto, ME-O dejó en claro su postura de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril del próximo año.

"Sebastián Piñera tiene derecho a terminar su mandato, pero él hoy día es parte del problema y no de la solución, él hoy pierde en todas partes: pierde en las encuestas, en la calle, en las urnas, en el último plebiscito, en la Cámara de Diputados, en el Senado y pierde con sus ministros", dijo.

"Sus ministros no le hacen caso. Por tanto, creo que él es parte del problema y a mí me parece sensato adelantar todas las elecciones. Hay que cambiar el cronograma, está mal hecho, van haber dos instituciones haciendo exactamente lo mismo, Congreso y Convención constitucional”, argumentó el ex candidato.