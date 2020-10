ME-O aconsejó a Daniel Jadue de cara a la próxima elección presidencial

El ex candidato presidencial aseguró que no ve al alcalde Recoleta "haciendo nada por la unidad” de la oposición.

El ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), regresó con todo al debate público, donde ha destacado por sus llamados a la unidad en la oposición. “Creo que hay que sacar por las urnas a la frivolidad y la falta de empatía”, aseguró el político en entrevista a "Sin Pauta de CHV Noticias".

En la ocasión, el cineasta criticó a quienes “se autoproclaman” como candidatos presidenciales, porque no están “haciendo nada por la unidad”.

Sobre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el Partido Comunista (PC), y a Beatriz Sánchez en el Frente Amplio (FA), dijo que echó “de menos a los candidatos presidenciales ordenando a sus partidos”.

En particular ante la figura de Jadue, quien lidera junto a Joaquín Lavín las encuestas, comentó: “no lo veo haciendo nada por la unidad. Un candidato presidencial que el día lunes tuitea ‘si no hay primarias, sería un desastre para Chile’, y dos días después hay cero primarias. Yo le exijo a un liderazgo presidencial que tenga conducción”.

Su retiro de la política

Al ser consultado por retiro de la política, ME-O aseguró que tomó la decisión “porque me pareció que después de la paliza que me habían dado los chilenos -con 6% de los votos- era inequívoco el mensaje. No era yo ni mis ideas mayoría en Chile”.

Sin embargo, al ser consultado sobre una eventual candidatura presidencial, su respuesta sigue siendo que “por la unidad de la oposición para derrotar en este contexto histórico, con 17 mi muertos y con la frivolidad que representan Matthei y Lavín, estoy dispuesto a ocupar el puesto que haga falta. No tengo ninguna hambre, ninguna vanidad, ninguna ambición dando vueltas de yo ser candidato”.