"Me estoy preparando": Evelyn Matthei se refiere a candidatura presidencial

La alcaldesa de Providencia y militante de la UDI, Evelyn Matthei, habló sobre una posible candidatura presidencial para las próximas votaciones de 2025, teniendo presente la positiva evaluación que ha obtenido en las últimas encuestas.

En entrevista con diario La Tercera, la edil comentó que "falta mucho" para pensar en ser candidata, pero reconoce que es algo que podría suceder.

"Tengo muy claro que eso podría suceder. Por lo tanto, mi responsabilidad es prepararme", comentó Evelyn Matthei.

A esto, añadió que "cuando postulé a la alcaldía de Providencia, conversé con los vecinos. Me di cuenta de que el tema de la seguridad ciudadana era prioritario. Fui a Nueva York para saber cómo lo habían hecho y eso es lo que he aplicado en la comuna".

La alcaldesa Matthei comentó también que en los próximos días viajará hasta Medellín, en Colombia, para conocer en terreno el plan de combate al narcotráfico que aplicó esa ciudad. Sobre esto, se le preguntó si su viaje sería una señal de una posible candidatura presidencial.

"No. Para eso falta mucho. Lo que estoy haciendo es prepararme para la responsabilidad que me puede caer encima. Es evidente que eso puede suceder. Es como cuando tú quieres estudiar Medicina. Tienes que prepararte", respondió la alcaldesa.

Evelyn Matthei le ganaría a Kast

Recordemos que hace algunas semanas la alcaldesa Evelyn Matthei también se refirió sobre una posible candidatura presidencial en el programa de La Red Caja de Pandora, donde además comentó cómo sería enfrentarse a la otra carta presidencial de derecha, José Antonio Kast.

“Me pasa que yo en general le he hecho le quite al tema presidencial y le hecho el quite porque falta mucho tiempo y porque me pasa que las personas están preocupadas de su pensión, están preocupadas de conseguir un trabajo, están preocupadas de llegar a fin de mes (…) venir a presentarle una candidatura presidencial dos años y medio antes, me parece una falta de respeto”, comenzó diciendo.

A pesar de eso y conociendo cómo se vendría el panorama presidencial, la jefa comunal no le tiene miedo al poder de los republicanos, y está muy segura de que podría ganarles con el voto popular.

“Por eso yo siento que hay que tener mucho cuidado, mucho pudor, lo cual no significa que yo le tenga miedo al tema ni nada, sencillamente creo que no es el tema hoy día (...) cuando se acerque el tema, lo enfrentaremos y no tengo ninguna duda que le ganaría a Kast”, afirmó.