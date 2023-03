"Me cagué": Romeo Santos tuvo una curiosa reacción tras sentir un sismo en Chile

El reconocido cantante Romeo Santos reveló durante las últimas horas cómo fue vivir un potente sismo en la zona central del país en medio de su estadía en nuestro país para encarar sus nueve conciertos agendados en el Movistar Arena.

Recordemos que el pasado 21 de marzo, cerca de las 14:40 horas, un potente temblor de magnitud 5.5° en la Escala de Richter se percibió en medio de la previa de su primera presentación en el recinto ubicado al interior del Parque O’Higgins.

Tras una semana de lo ocurrido, el artista relató que vivió un fuerte susto por el temblor, pero que estaba al tanto de que podía enfrentar una situación de esta índole. “Y me cagué, me cagué”, expresó sin pudor el artista latino, que por estos días sigue conquistando a sus fanáticas en los conciertos.

Romeo Santos sigue en Chile.

Al ser consultado sobre cómo fue el momento en que sintió el movimiento telúrico, Romeo señaló que disfrutaba de las instalaciones del hotel donde se está hospedando.

“Estaba en mi cama y me quedé tranquilo ahí, no me moví. Yo había sentido temblores en Chile, pero así, como este último, nunca. No pensé tanto en el concierto. Sabía que iba a estar todo bien”, declaró.

En la misma entrevista, el artista aseguró que le ha costado conciliar bien el sueño, considerando que se acuesta cerca de las tres de la madrugada después de sus conciertos en el Movistar Arena. “No he dormido tanto como debería. Se supone que ya debería estar aquí adaptado, porque llevo más de una semana. Y eso que tomo melatonina. Me dieron unas pastillas, no sé qué es, las partí por la mitad y supuestamente eso te da sueño”, cerró.