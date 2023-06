Máximo Menem alzó la voz y aclaró su supuesto cambio de apellido

El hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, aclaró los rumores que surgieron desde la prensa argentina que apuntaban a que se había cambiado el apellido, utilizando primero de su madre.

El joven de 19 años e hijo del expresidente argentino Carlos Menem -que utiliza el apellido de su madre en redes sociales- desmintió de lleno las afirmaciones que surgieron en el país trasandino.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Máximo alzó la voz y aclaró la polémica.

“Nunca me cambié el apellido”, señaló el joven.

Además, comentó que “los argentinos agarran papa con todo, están mintiendo porque no, no me los he cambiado”.

“Sigo siendo Máximo Menem Bolocco, y voy a ser así el resto de mi vida, solo que me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crió, siempre ha estado ahí para mí y ha sido mi mamá y papá toda la vida”, explicó Máximo.

En esa misma línea, agregó: “Me gusta el apellido Bolocco, me representa, pero el Menem sigue ahí. Igual siento orgullo por el apellido Menem, pero no tanto como por el Bolocco”.

Con respecto a cómo se toma este tipo de polémicas que surgen del otro lado de la cordillera, el joven señaló que sus amigos argentinos se las envían.

“Yo me río, ¿qué más puedo hacer? Ya ni me molesta. Lo tomo de buena perspectiva y me río”, sentenció Máximo, descartando definitivamente los rumores del supuesto cambio de apellido.