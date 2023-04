Maximiliano Falcón ubicó a Javier Parraguez en una curiosa lista personal

Durante la jornada del pasado martes, el defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, hizo su gran debut en la plataforma de streaming Twitch, donde tuvo una distendida conversación con sus seguidores.

En la instancia, el defensor charrúa ilusionó a los fanáticos con una posible nacionalización para defender la camiseta de La Roja.“Me faltan dos años más en Chile todavía. Si me esperan y me quedo, jugaría por Chile”, aseguró.

Junto con eso, aprovechó de responder a las preguntas de los usuarios, quienes le hicieron elegir entre estrellas del fútbol mundial, o sus compañeros, a lo que respondió con su característico sentido del humor.

“¿Damián Pizarro o Haaland? Yo me quedo con Pizarro. Acá amamos a Pizarrito, papá. ¿Oroz o Gareth Bale? Oroz papi, ¿no ves cómo se lo comió en velocidad? ¿Bouzat o Roberto Carlos? Ni se tiene que decir eso, Bouzat GOAT. ¿Pizarro o Kross? Pizarro obviamente, el mini Káiser”, respondió.

El defensa albo también hizo su ranking con los mejores jugadores de la historia del fútbol, en donde incluyó a su excompañero, Javier Parraguez. “Messi, Cristiano, Maradona, Pelé y Parrasex. ¿Bancan o no bancan? Parrasex tiene que estar en el top 5, el mejor”, aseguró.

El ídolo de Colo Colo además contó una divertida anécdota de su tiempo viviendo en Chile, reconociendo su pasión por los completos. “Adivinen cuántos me comí, a pesar de todo lo que ya había comido en el día... ¡12 completos! No me podía mover, parecía un sapo. Después estás loco, cuando vine a entrenar, una semana no pude ni hablar. Era un refrigerador del ancho que estaba”, cerró el charrúa.