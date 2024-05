Todo no es alegría en Colo Colo: Maximiliano Falcón confirma lo que todos temían

Maximiliano Falcón fue una de las grandes figuras en la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores, pero esto habría tenido consecuencias. Y es que en los minutos finales el "Peluca" sufrió una muy fea infracción por parte de un rival, lo que finalmente le costó una lesión que lo hará perderse el duelo con Copiapó.

Fue el propio Falcón quien confirmó la situación, cuando en zona mixta reveló que "el doctor me hizo el movimiento de la rodilla y aparentemente está firme. Bueno, debe ser un esguince grado 2 o 3 creo yo, vamos a tener el último partido de local y luego viene el receso de dos semanas".

En esa misma línea, el "Peluca" señaló lo primero que pensó luego de recibir el duro golpe. "Me duele mucho la rodilla porque en la jugada se ve. Creo que me ayuda que se me arrastra el pie. Me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho la verdad".

Maximiliano Falcón sufrió una lesión ante Cerro Porteño.

De hecho estos problemas no le permitirán al charrúa disputar el último partido del semestre con Colo Colo, pues utilizarán todo estos días para evaluar la dolencia y comenzar rápidamente su recuperación. La buena noticia para los albos es que podrán aprovechar el parón por Copa América para su puesta a punto.

Es así como el desempeño de Maximiliano Falcón en Copa Libertadores le costó una lesión de relativa gravedad, la cual no le permitirá jugar el próximo partido ante Deportes Copiapó. Este compromiso está pactado para este domingo 2 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental y será el último del semestre antes del parón por Copa América.

