Maxi Falcón se aburrió de la hinchada de Colo Colo tras los incidentes en el Monumental

El defensa de Colo Colo, Maxi Falcón, no ocultó su rabia por los nuevos incidentes protagonizados por su hinchada en el Estadio Monumental, declarando que "nosotros los necesitamos, pero ellos no pueden venir a la cancha", dijo.

Tras el triunfo, el zaguero uruguayo lamentó los hechos de violencia. “Espero que algún día termine eso. Ya estoy bastante enojado y podrido de repetir las cosas. Nosotros los necesitamos, pero ellos no pueden venir a la cancha. Los principales perjudicados son ellos y luego nosotros. Espero que cambien la mentalidad y de una vez por todas no lo hagan más, porque ya cansa”, relató.

Sobre la jugada que desencadenó en el penal que le cobraron a Colo Colo al filo del primer tiempo, Maxi Falcón reveló que “con la mano en el corazón, siento que me agarra y me dejo caer obviamente. Iba en busca de la pelota, no sé si llegaba”.

“Después la veré por la TV, pero cada uno tendrá su análisis personal. Es criterio del árbitro, tampoco lo llamaron desde arriba, le validaron el penal”, agregó. “De local hay que hacerse fuerte y tratar de ganar como sea. Mantener el cero y afirmarse atrás fue muy importante para que los mediocampistas y delanteros se pudieran soltar y tratar de lastimar al rival”, cerró.