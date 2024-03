Colo Colo y Coquimbo Unido no se hicieron daño e igualaron sin goles por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano debido a la grave lesión que sufrió un jugador 'pirata' luego de un choque con Maximiliano Falcón, quien salió a defenderse tras las fuertes críticas que está recibiendo.

Efectivamente, albos y aurinegros fueron fuerzas parejas y repartieron puntos en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero tras el encuentro solo se ha hablado de la lesión de el joven delantero Dixon Pereira, quien tuvo que salir del recinto en ambulancia luego del impacto recibido en una jugada que protagonizó junto al zaguero colocolino.

Resulta que cuando ambos futbolistas disputaban un balón elevado por Diego Sánchez, el 'Peluca' saltó e impactó su rodilla en las costillas del atacante de 17 años, quien se vio obligado a abandonar su primer encuentro como profesional. Como era de esperarse, le están cayendo innumerables críticas al defensor charrúa, quien luego del partido se defendió ante la prensa por lo sucedido.

"Su médico me dijo que tiene un neumotórax y que entrará a pabellón. Mis compañeros me dijeron que fue una jugada de partido, nunca tuve la intención de pegarle, no soy mala leche. Soy bruto, pero no mala leche, fue una jugada fortuita. Lo que importa es él, ojalá salga bien, voy a hablar con él, me pasaron su número para darle un mensaje", explicó Falcón en un inicio ante los medios

"Me quedo con el mal gusto de que no me gusta que pasen estas cosas. No me gustaría que me pasara a mí o a mis compañeros, espero que se recupere pronto. Hablé con el técnico y me decía que él estaba nervioso porque era su debut. Lamentablemente tiene el choque conmigo. Es una jugada de partido, lo que importa es que se mejore", sentenció.

