Maxi Falcón se refiere a la posible llegada de Arturo Vidal a Colo Colo

El defensa de Colo Colo, Maxi Falcón, habló en conferencia de prensa sobre el mayor tiempo de trabajo que han tenido tras la postergación en una semana del encuentro ante Ñublense, donde junto al resto de sus compañeros buscarán dejar atrás la humillante goleada que sufrieron ante O’Higgins.

“Intentamos hacer hincapié en los errores que tuvimos, insistimos en eso. Reforzamos las cosas buenas que hicimos más allá de la derrota. Con nueve refuerzos, no es fácil aceitar la idea de juego, pero si están acá por algo es. Con trabajo se va a sacar esto adelante”, explicó el “Peluca”, que valoró el arribo a la zaga del central Matías de los Santos.

“Es bueno tener un plantel en el que haya más de uno por puesto, eleva el nivel del compañero. Le decía que se iba a encontrar con un vestuario muy unido, los hemos recibido a todos de la mejor manera. Será una linda competencia cuando todos los centrales estén óptimos para jugar”, señaló el uruguayo, quien destacó su rol de líder en la defensa de Colo Colo al ser el jugador con más experiencia en dicha línea del campo dentro del club.

“He madurado en varios aspectos, controlar mis emociones en la cancha, se me iba mucho la cadena. He logrado una estabilidad bastante buena. No he recibido una amarilla hace 10 partidos. Entreno todos los días tratando de apoyar a mis compañeros, con la intención de mejorar. Es una linda responsabilidad. Con más comunicación las cosas van a fluir”, valoró el charrúa.

El central también abordó las informaciones llegadas desde Brasil en torno a la posibilidad de que Flamengo esté abierto a desprenderse de Arturo Vidal, algo que entusiasmó al jugador de 25 años respecto a la chance de que el volante pueda volver al club que lo formó.

“Es un jugador que desde muy chico se ha mantenido en la elite, ha ganado casi todo lo que ha jugado. Lo que nos pueda aportar, sacando lo de jugador, ya sería muy importante, ese sentido de pertenencia y el ser un ganador, eso se contagia. Como futbolista todos sabemos lo que puede dar. Para todo el club sería algo muy lindo tenerlo acá. Dependerá de los dirigentes y de él también, sería muy bueno”, explicó.

Finalmente, le entregó toda su confianza a Jeyson Rojas, criticado por su nivel en la caída con O’Higgins. “Estoy muy tranquilo, es cuestión de darle confianza. Por ahí uno se adapta rápido, pero no todos los partidos son buenos. La actitud es la única que no se negocia. En cuestiones técnicas y sistema de juego, hay que confiar en el que le toque jugar (…) El hincha tiene que quedarse tranquilo, vamos a dar lo mejor en cada partido”, cerró en el estadio Monumental.