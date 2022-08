Maxi Falcón lanzó una curiosa frase tras alargar su invicto personal jugando ante la U

"Es el sexto clásico que me toca jugar y vuelvo a ganar", declaró el 'Peluca' tras sumar una nueva alegría enfrentando a los azules.

Maxi Falcón

A un día de haber conseguido un nuevo triunfo en el Superclásico del fútbol chileno, el jugador estrella de Colo Colo, Maxi Falcón, salió a conversar con la prensa deportiva, donde valoró el triunfo obtenido en la capital de la Región del Maule, lo que le permitió al 'Cacique' estirar su invicto frente al eterno rival y mantenerse en comodidad como el único puntero del Torneo Nacional 2022.

"Empieza con un penal en contra y por suerte lo erraron. Después de ahí creo que empezamos a levantar un poco. Estábamos medio distraídos y en estos partidos te puede pasar la cuenta", inició el 'Peluca' en diálogo con los medios de comunicación.

Además, el zaguero uruguayo consideró sobre el desarrollo del encuentro que "lo fuimos trabajando. Fue un partido feo. En lo personal creo que fue un partido trabado, la cancha no estaba buena, pero lo más importante es que nos vamos con alegría, contentos, no solo por nosotros por sino también por la gente". "Me molestó un poco el pie, me recuperé bien pero me duele un poco, pero por suerte no me pisaron. También hubo una carga de atrás y un manotazo pero son producto de estos partidos, mucho roce; si no se cobra hay que seguir metiendo nomás", añadió.

Finalmente, el defensa valoró la racha positiva de los dirigidos por Gustavo Quinteros ante la U: "Más allá de los tres puntos, es un partido sumamente importante. Es el sexto clásico que me toca jugar y lo vuelvo a ganar, así que (es) una alegría tremenda. Son seis puntos de diferencia, atrás tenemos un rival que juega muy bien y hay que sumar como sea. Estos son los partidos y tenemos que ganar".

El siguiente desafío de Colo Colo será el próximo domingo 7 de agosto, donde deberán recibir al siempre complicado elenco de Deportes Antofagasta. El duelo se jugará en el estadio Monumental, a partir de las 18:15 horas y con transmisión exclusiva de TNT Sports HD y Estadio TNT.