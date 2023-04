Maxi Falcón criticó el duro castigo que recibió Colo Colo de la ANFP

El defensa de Colo Colo, Maxi Falcón, reaccionó al castigo que le aplicó la ANFP tras los incidentes en el último Superclásico y al que se enfrentarán luego del reciente duelo por la Copa Libertadores.

La medida comenzó el pasado fin de semana. Ante Palestino, el equipo de Gustavo Quinteros tuvo que enfrentar a los “árabes” sin público en sus galerías, en lo que fue la victoria 3-1.

Por ello es que el defensor uruguayo lamentó la situación y analizó lo sucedido el pasado domingo en Macul: “fue espantoso. Hasta me dieron ganas de subir una historia para decir a la gente que se terminen de portar mal una vez por todas, porque los necesitamos en serio”, comentó en conversación con Cooperativa.

“Es feo que el equipo más grande de un país juegue sin gente. Es horrible no tenerlos en cancha, que la familia no te venga a ver. No es justo que por 15 ó 20 personas no te puedan ir a ver todos los que están día a día”, agregó.

El defensor insistió en que el club debería “tomar alguna medida más drástica, esto no puede seguir pasando”. Sobre los próximos desafíos, Falcón aseguro que: “ahora estamos enfocados en el fin de semana, para enfrentar a Calera y después pensaremos en Boca”, dijo.

“Estuve viendo el partido de ellos, empataron sobre el final, es un equipo grande que juega Libertadores todos los años, no creo que vaya a ser fácil sacarle puntos, en la copa no lo es, pero ese partido sí se va a ganar por detalles, más allá que es Boca Juniors y la expectativa está al cien por ciento”, cerró.