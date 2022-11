Maxi Falcón confesó que estrella del Real Betis le pidió su camiseta en Concepción

Un curioso momento desclasificó el jugador estrella de Colo Colo, Maxi Falcón, luego de la ostentosa victoria por 5-0 ante el Real Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El defensor de los albos destacó el nivel del equipo y desclasificó un cariñoso diálogo con el español Borja Iglesias. En la zona mixta del recinto "penquista", ‘Peluca’ comentó que “esto nos ayuda. Son partidos internacionales de otro ritmo al que no estamos acostumbrados al nivel local, pero te lo exige el torneo al que clasificamos”.

Te puede interesar: Patricia Maldonado lanzó una advertencia a sus fans si no le depositan en su cuenta corriente

“Queremos hacer un gran papel, estamos contentos por lo de hoy. Estuvimos contentos el partido pasado porque se jugó bien, pero se definen con detalles”, añadió el uruguayo. Luego, el jugador albo entregó detalles de la conversación que tuvo con el goleador del elenco verdiblanco: “Lo saludé, quería conocerlo. Me habló, me abrazó también. Me dijo enseguida que estaba cansado porque habían metido viajes largos”.

“Yo le iba a pedir la remera y me la terminó pidiendo él. No sé si me conocía o le gustaron mis rulos no más”, cerró el ex zaguero central del Rentistas de Uruguay.