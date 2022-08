Maxi Falcón alzó la voz por el bajo aforo que tiene Colo Colo en el Monumental

"Un grande como Colo Colo no puede jugar con 8 mil personas", señaló el referente de los albos a DirecTV.

Maxi Falcón

El defensor central de Colo Colo, Maxi Falcón, concedió unas palabras a la señal de DirecTV, donde le pidió a las autoridades mejorar las condiciones para que los partidos en Macul se jueguen a estadio lleno. "Ya estamos al nivel de poder jugar con más gente", lanzó el 'Peluca'.

"Un equipo grande como Colo Colo no puede jugar con 8 mil personas. Se debe mejorar la seguridad también, por culpa de algunos hinchas nos limitan el aforo", agregó. Además, el 'Peluca' consideró que "no se puede jugar con siete mil personas. Ya estamos al nivel de poder jugar con más gente. Se han realizado eventos en el país a estadio lleno y no ha pasado nada".

También se refirió al aspecto que tuvo mejorar por petición del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros: "Soy una persona que le gusta ganar todo. Tenía que controlar el temperamento y dar seguridad al equipo; me lo pidió el cuerpo técnico y mis compañeros. No soy una persona conflictiva". Finalmente, "Peluca" analizó al próximo rival del torneo: "Palestino es un equipo duro, más vertical y dinámico. Debemos estar atentos a sus jugadores. Tenemos la tranquilidad de dejar el arco en cero y entregar confianza a la línea media".