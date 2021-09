Mavys Álvarez: la "novia" de 16 años que tuvo Maradona

Mavys Álvarez rompió el silencio y estuvo presente en un programa de la TV trasandina. "Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba, tengo mi familia allá, solo eso, miedo".

En diálogo con América Noticias de la TV de Miami, la mujer relató: “Yo era bien chiquita pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé”.

"Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, explicó.

"Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", agregó.

Recordando cómo era su relación con el ídolo argentino, Álvarez manifestó: "La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir".

"Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar", agregó.

Habló Mavys Álvarez, la cubana a la q obligaron tener sexo con Maradona cdo tenía 16 años. Si queremos cambiar habría q revisar la cultura de un país q celebra a un "astro" que hizo un gol con la mano y practicó la pedofilia. Este gobierno lo celebró con un funeral de rey. — Laura Di Marco (@_LauraDiMarco) September 28, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.