Mauricio Pinilla se refirió por primera vez a su supuesto romance con Gala Caldirola

El ex delantero de la U se refirió a la supuesta relación que estaría teniendo con la ex pareja de Mauricio Isla.

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola.

El exfutbolista de la Universidad de Chile y actual comentarista deportivo de ESPN Chile, Mauricio Pinilla, ha estado envuelto en la nueva polémica de la farándula nacional, luego de ser vinculado amorosamente en las últimas semanas con Gala Caldirola, la ex pareja de Mauricio Isla. Pese a que ambos lo han negado, el rumor ha ido tomado fuerza.

El comunicador fue entrevistado por Me Late y rompió el silencio sobre su verdadero estado sentimental y también sobre su presente profesional, para lo cual confesó que quiere seguir perfeccionándose y entrará a estudiar periodismo.

El ex ídolo de la U fue consultado por si tenía las puertas abiertas para el amor y respondió: “Por ahora no, estoy soltero, súper tranquilo, tengo muy poco tiempo para mis cosas. Como estoy tan contento con lo que estoy haciendo, no salgo, trabajo en las noches”.

La conversación siguió y 'Pinigol' se refirió a los rumores que han surgido con su nombre: “Es que cuando uno está soltero es normal, trabajando en los medios y habiendo sido tan farandulero en su época. Pero con tranquilidad”, le indicó a Luis Sandoval. Las declaraciones de Pinigol se dan luego que su ex pareja, Gisella Gallardo, ha lanzado varias indirectas sin destinatario a través de redes sociales.