Mauricio Pinilla se refirió a las constantes críticas que recibe en sus redes sociales

El animador aprovechó de candidatearse para animar el Festival de Viña del Mar en los próximos años.

Mauricio Pinilla.

Uno de los rostros de televisión que ha estado en el ojo del huracán en el último tiempo es el ex futbolista nacional, Mauricio Pinilla, quien ha enfrentado una serie de críticas tras dar su postura y criticar al Gobierno por su propuesta de retirar las armas de fuego a los ciudadanos.

El comentarista deportivo en ESPN y animador en TVN confesó que no le da importancia al qué dirán y que está más enfocado en la pega y también en su vida personal. “El poco tiempo libre es para dormir y estar con mis hijos. Tengo poco pero lo sé organizar. Estoy contento de tener tanto trabajo, mientras me pueda ir acomodando, yo feliz de hacerlo”, dijo de entrada el comunicador. “No leo mucho, no soy mucho de redes sociales. Soy más de meterme cuando quiero publicar o interactuar de algo, pero no tengo tiempo para estar pendiente todo el día. Antes me contaminaba más con lo que decían de mí, ahora me río. Trato de pasarla bien”, explicó.

Por otro lado, también se refirió a la ardua labor comunicacional que tiene por estos días, donde trabaja en ESPN, TVN y radio Agricultura. “Este cansancio es diferente cuando jugaba fútbol y entrenaba en la semana para jugar los fines de semana”, aseguró.

Además, lanzó una reflexión sobre una diferencia que existe en relación a cuando era jugador de fútbol. “Como que al futbolista se le perdona un poco más todo, te mandas un gol el fin de semana y todos olvidan si te mandaste una embarrada en la semana. Cuando uno trabaja en TV, no te puedes mandar ninguna, tienes que andar con más cuidado. Pero mi vida sigue igual, y yo igual soy zorro viejo (en esto)”, agregó. Por último, el rostro de la señal estatal también se dio el tiempo para hablar de su futuro en la televisión. Incluso, no descarta animar el Festival de Viña del Mar en algún momento. “Yo me candidateo para todo. Si uno se tiene fe (...) la verdad es que me gustaría ir creciendo en todos los aspectos”, cerró.