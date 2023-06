Mauricio Pinilla reaparece en redes sociales con sentido mensaje tras su crítico estado de salud

Luego de varias semanas alejado de las redes y las cámaras, y de haber pasado por una compleja crisis de salud, Mauricio Pinilla reapareció este fin de semana con una tierna fotografía y un motivador mensaje.

Si bien el ex seleccionado nacional no se ha referido a su estado de salud, trascendió que habría caído hospitalizado por un cuadro de estrés severo, o una crisis de pánico, según otra versión.

“Tanto amor recibido en estos días ¡me llena el alma! ¡Gracias infinitas ! Nada me detiene, nada, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza”, manifestó en su cuenta de Instagram el exfutbolista.

En la fotografía aparece junto a su hijo, Mauricio, ambos bien abrigados, mientras comparten en un local de comidas. “Brunch con papito”, comentó el niño en sus historias. “Partners”, también escribió en otra publicación.

Familiares de Pinigol salieron a entregarle su apoyo comentando las publicaciones de ambos.

También escribió Gissella Gallardo, su exesposa y madre de sus hijos; Matilda Pinilla, su otra hija; y Sandra Pinilla, su hermana.

También destacó el mensaje de Paula Pinilla, otra hermana del actual comentarista deportivo: “Solo decir aquí estoy”.