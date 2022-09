Mauricio Pinilla reaccionó furioso tras ser vinculado con la escort Natthy Chilena

Una curiosa polémica desató durante las últimas horas la escort nacional, Natthy Chilena, quien reveló que tuvo un fogoso encuentro sexual con el exfutbolista de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, subiendo unas stories en el departamento del rostro de TV.

La trabajadora, que se hizo conocida por lamer el ano del cantante Luis Jara el año pasado, escribió en sus redes que iba “a un domicilio piola”, para luego mostrar al exprofesional, lo que generó que tuviera que salir a dar explicaciones sobre su material publicado en Instagram.

“Sobre unas stories que subí, son muy antiguas, las había subido y las volví a subir, fueron hace como cinco meses atrás, eso”, explicó. Sin embargo, hay que recordar que hace cinco meses el exdelantero de la Universidad de Chile seguía en pareja con su esposa, Gisella Gallardo.

Junto con eso, explicó que con “Mauricio somos amigos, nos conocemos hace tiempo, pero nunca ha pasado nada del tema sexual, nada de eso y las stories son antiguas (...) tienen que creerme a mí, es mi palabra, que no se malentiendan las cosas”.

La historia generó tanta repercusión que durante la jornada del pasado martes el programa Me Late se puso en contacto con el implicado quien señaló que “no me voy a referir a esa ridiculez, compadre, para armar más polémica”. Además, el exfutbolista agregó que “no es de mala onda, pero prefiero no hablar de mis cosas personales, independiente del tema”.

Y antes de irse a la cama (solo), subió una storie en Instagram donde escribió: “Hoy me voy a dormir con la alegría de quien ha hecho las cosas bien y con las conciencia tranquila para tener lindos sueños”.