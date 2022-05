Mauricio Pinilla hace pebre la gestión de Clark en la U

El exdelantero de la Roja y actual comentarista deportivo le dio con todo al presidente de Azul Azul tras la conferencia de prensa que entregó este jueves en el CDA.

En el programa ESPN F360, el ex delantero azul reaccionó con dureza luego de revisar los dichos de Clark: “Ahora me cuadra por qué este personaje no hablaba nunca, si no dice nada. No tiene idea de dónde está parado, no sabe nada de fútbol. Mira la conferencia estúpida que dio, es una ridiculez lo que acaba de hacer Clark”, comentó ante la reacción de sus compañeros.

“Me sorprende que no haya hablado de ningún concepto deportivo, futbolístico, formativo. Si no habla nunca, es el presidente del club, tiene que salir a aclarar, a decir cosas concisas, precisas, y no dice nada”, agregó.

Luego criticó que Clark “habla de activos, cómo va a tratar de activos a los jugadores”.

A su juicio, Clark en la conferencia debió haber dicho “queremos un entrenador que sea protagonista que presione alto, que juegue con tres punteros, esos son conceptos futbolísticos en los cuales tiene que hablar un presidente que tiene a un club en el piso”.