Mauricio Pinilla emborrachó a Diego López en una disco tras ser despedido de la U

Una insólita noche de fiesta vivió el ex entrenador de la Universidad de Chile, Diego López, junto a Mauricio Pinilla en un exclusivo local de Santiago. El técnico, que solo consiguió un 22,2% de rendimiento en el Campeonato Nacional 2022, dejó al club al borde de caer a la Primera B por segunda vez en su historia.

Diego López

Sin embargo y antes de irse del país, el estratega aprovechó su última noche y se fue de fiesta con Mauricio Pinilla y su ayudante Michele Fini al Club Amanda, una reconocida y exclusiva discoteque de la zona oriente.

Según informó En Cancha, los ex azules estuvieron en el VIP del lugar con otros rostros y ex deportistas y varios asistentes reconocieron al ahora ex técnico de los estudiantiles la noche del jueves, la última antes de dejar el país rumbo a Montevideo luego de los malos resultados.

Recordemos que el par de señalados compartieron la temporada 2013-2014 en Cagliari, en Italia. En ese tiempo el delantero jugaba por el elenco rossoblu y en 27 partidos anotó ocho goles, mientras que el técnico tuvo su primera experiencia como entrenador con un 32.2% de rendimiento que le permitió mantenerse en la Serie A, pero de igual forma tuvo que dejar el equipo.