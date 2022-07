Mauricio Pinilla "destrozó" a Pablo Solari tras su partido ante Inter de Porto Alegre

“No está capacitado para jugar a nivel internacional”, declaró el rostro de ESPN sobre el jugador trasandino.

El ex jugador profesional y actual rostro de televisión, Mauricio Pinilla, lanzó una dura crítica contra el nivel mostrado por Pablo Solari en la caída de Colo Colo ante Inter de Porto Alegre en la Copa Sudamericana.

“No nos olvidemos que el jugador de mayor jerarquía, que es Costa en este caso, no existió y Solari, el jugador que se supone que quieren vender no sé en cuántos millones de dólares, no tocó la pelota, no fue capaz de saltar el hombre, no defendió”, inició su relato.

“Un jugador que tú quieres proyectar como uno de los mejores jugadores del torneo nacional y venderlo sobre 5 millones de dólares, que no te pueda hacer la banda en fase ofensiva y defensiva a la vez, no está capacitado para jugar a nivel internacional”, agregó en Radio Agricultura.

Finalmente, el ex jugador aseguró que Solari tiene condiciones, “pero tienes que educarlo, guiarlo y explicarle ‘muchacho una cosa es jugar con Cobresal y con Everton y otra cosa es enfrentar a Internacional’”.

“Ahí no se te puede ir ni el más mínimo detalle, cometes medio error y te pasan por encima. Y no te clavan uno y te clavan dos en tres minutos, tres en quince y cuatro en sesenta”, cerró el ex delantero de la U.