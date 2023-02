Mauricio Pinilla critica a Tiane Endler tras sus declaraciones en La Roja Femenina

Siguen los coletazos tras la dura derrota de La Roja en el Repechaje Mundialista disputado en Nueva Zelanda, instancia donde la portera y capitana de la selección, Tiane Endler, lanzó una serie de críticas sobre el proceso.

La mejor portera del mundo no tuvo piedad en criticar a la ANFP varios dardos contra la ANFP. Además, puso en duda su futuro en el equipo de todas. "Ha sido un proceso muy desgastante, psicológicamente ha sido muy duro estar acá... Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo de lo que pase en la selección", afirmó Endler tras lo sucedido en Auckland.

Las palabras de la portera chilena de 31 años no pasaron inadvertidos y provocaron diversas reacciones, entre ellas la de Mauricio Pinilla. A través de Radio Cooperativa, el ex futbolista le rayó la cancha: "Creo que las declaraciones de ‘Tiane’ no corresponden".

"Esto lo puede hacer perfectamente, tiene toda la espalda para pescar a los dirigentes, sentarse a conversar con ellos y decirles ‘aquí hay un problema, la relación está totalmente destruida. Necesitamos que ustedes tomen cartas en el asunto’. Ella lo tiene que conversar con los dirigentes en la interna, más allá de que tampoco sea lo que tiene que hacer, pero ella tiene la fuerza para hacerlo", agregó.

Además, ex comentarista deportivo también afirmó que la capitana de la Roja Femenina "quizás lo hizo en caliente, con la frustración de haber quedado fuera del Mundial, pero públicamente no corresponde que lo haga. Punto uno: nadie es nadie para echar de su trabajo a otra persona, tampoco exponerla así públicamente".

"Más allá de que se puede llevar pésimo, de que no lo quiera, tiene que conversar con los dirigentes. Si el grupo está así, tiene que hablarlo en la interna y en la interna se toman decisiones", cerró.