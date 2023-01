Mauricio Pinilla confiesa que le gusta orinar sentado en el baño de su casa

Un particular secreto reveló durante las últimas horas el siempre polémico ex futbolista de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, quien dejó con la boca abierta a la conductora Angélica Castro y a los auditores de Radio Agricultura al confesar algunas prácticas de higiene cuando va al baño en su casa.

En conversación con la actriz en el programa "Tendencias de Radio Agricultura" el actual comentarista deportivo confesó que se cepilla los dientes por más de dos minutos.

Mauricio Pinilla y Angélica Castro en Radio Agricultura

Sin embargo, lo más comentado vendría después, ya que el futbolista ahondó un poco más sobre su vida privada: "Es que le voy a contar una infidencia, que hasta Messi la contó (...) yo hago pipí sentado”.

Ante la sorpresa, Angélica Castro le pidió profundizar en su confesión: "Está bien cuando uno anda en alguna emergencia, pero cuando estás en tu casa tranquilo, te tomas todo el tiempo del mundo, me lavo los dientes como cuatro minutos, me miro al espejo, me echo mis cremas”, agregó el exfutbolista.

“Me gusta el cuidado de mi piel, entonces hago todo relajado, y entre eso está entrar al baño sentado”, cerró.