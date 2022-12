Mauricio Pinilla aseguró que Gissella Gallardo "ha tenido relaciones con otras personas"

El ex futbolista nacional, Mauricio Pinilla, vivió un día de furia en sus redes sociales y decidió responder a una serie de preguntas sobre su ex esposa, Gisella Gallardo, y aclaró cuál es su relación actual.

"Pinigol" decidió aclarar los rumores que lo relacionan con la escort 'Natty chilena' y no solo eso, puesto que ahora se sumó el nombre de 'Naya fácil'.

Primero fue Gissella Gallardo quien rompió el silencio y escribió un duro mensaje para suplicar que dejen de vincular al padre de sus hijos con esos temas, puesto que sus retoños no lo estarían pasando nada bien debido a aquello.

Luego fue el ex futbolísta quien también utilizó sus redes sociales para descargarse y lanzó: "Mis abogados están trabajando para que todas las últimas cosas que han salido lleguen a la justicia! Basta de ensuciar mi nombre gratuitamente. Llegaré hasta las últimas consecuencias".

Mauricio Pinilla dejó al descubierto a Gissella Gallardo

El ahora comentarista también se aburrió de que le sigan preguntando por su ex esposa y aprovechó de pedir que no sigan sacando ese tema, puesto que ya estaría todo claro entre ambos. "Y por favor, no me pregunten más de mi ex señora. Le deseo todo el éxito del mundo en su faceta periodística y en su vida en general", sostuvo.

Sin embargo la confesión más sorprendente vendría a continuación, puesto que dejó al descubierto a Gallardo y aseguro: "Ella, como me ha confirmado, ha tenido relaciones con otras personas en este último tiempo y espero que encuentre el amor y sea ultra mega feliz".