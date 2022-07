Mauricio Pesutic lanzó una literaria crítica en contra de Ricardo Lagos en Twitter

El artista utilizó una cita del fallecido escritor uruguayo, Eduardo Galeano, para atacar al ex Jefe de Estado.

Mauricio Pesutic.

El reconocido actor nacional, Mauricio Pesutic, reaccionó a la polémica carta del ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, quien se refirió a la nueva Carta Magna entregada el pasado lunes por la Convención Constitucional.

Recordemos que el ex Jefe de Estado no aclaró si apoyará la opción "Apruebo" o "Rechazo" en el plebiscito de salida, asegurando que se debe trabajar en cambiar el texto para que "interprete a la mayoría". "Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella", dijo el ex líder del país.

Ante esto, el actor decidió utilizar una cita del fallecido escritor uruguayo, Eduardo Galeano, para lanzar su crítica contra el otrora Mandatario. "Galeano definió muy bien a los políticos como Ricardo Lagos: ‘Se aproximan al poder como un violín: lo toman con la izquierda, pero lo tocan con la derecha’", cerró el artista.