Mauricio Medina se refirió a la idea de una nueva reunión de Dinamita Show

Una clara respuesta entregó este fin de semana el comediante nacional, Mauricio Medina, más conocido como El Indio de Dinamita Show, al asegurar que no regresaría a actuar en el grupo.

En específico, el comediante decidió responder ante las insistes consultas sobre por qué no retomaría su trabajo con Paul Vásquez, El Flaco, de quien se separó en 2016.

Mediante su cuenta personal de Instagram, El Indio aseguró que agradece el cariño de la gente pero no hay ninguna posibilidad que regrese el dúo humorístico.

Lo anterior, ya que aseguró que el conflicto que tuvo con su ahora excompañero estuvo relacionado con su esposa, por el que Vásquez nunca habría pedido disculpas.

“Me aburrí. Ya estoy cansado de que me quieran juntar con El Flaco. Amigos, familiares y público en general: ¡No nos volveremos a juntar!”, comenzó diciendo.

“El Flaco acusó a mi mujer injustamente y no pidió ni disculpas. Todo el que me conoce bien sabe la verdad”, agregó.

A su vez, el humorista aseguró que actualmente está dedicado a otros proyectos, motivo por el que tampoco regresaría con Paul Vásquez.

“Tengo un presente distinto y ese presente se llama Iglú, mi compañía y taller de comedia. Estoy haciendo una película y ahora la maratón de comedia”, dijo.

“Así que gracias por todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran a diario, pero amigos no pretendo volver con El Flaco. Muchas gracias”, cerró.