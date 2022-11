Mauricio Medina realizó una extraña defensa a Patricia Maldonado en programa de YouTube

Mauricio Medina conversó en profundidad con Luis Slimming para su programa de Youtube, Entre broma y broma, en donde habló sobre distintos temas de su carrera como humorista.

Recordemos que el "Indio" anunció hace unos días que se retiraría de los escenarios y de pasó descartó tajante cualquier posibilidad de volver a trabajar con su compañero en Dinamita Show, Paul Vásquez. Fue entonces que algunas personas salieron en defensa del afectado por diabetes, como Natalie Cuevas e incluso Paty Maldonado, quien aseguró que el éxito del dúo se debió a este último.

Durante la conversación con Slimming, el humorista mencionó que la panelista de Tal Cual “salió en mi defensa”. “Sí, pero una defensa de Paty Maldonado, ¿cómo viene?”, le preguntó Slimming.

Fue entonces que fue el turno de Medina de defender a Maldonado, en especial por su posición política. “La gente no conoce bien a la Paty Maldonado, y no la quiere conocer tampoco. A la Paty no le importa tampoco”, partió diciendo el comediante.

“Ella nunca ha sido derechista, ella es pinochetista”, aclaró el humorista. En esa misma línea, agregó que “si tu le hablas de Pinochet te puede hacer cagar a charchazos, ahí se enoja. Pero no tiene un punto de vista tan derechista”.

“Sí, al final ha dicho hueas que son dolorosas pero que son verdad”, cerró Medina, lo que no dejó muy convencido a Slimming. “Uno tiene que saber cómo vivíamos antes a cómo estamos viviendo”, señaló el humorista.