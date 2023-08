Mauricio Jürgensen realiza sentida reflexión sobre su salida de Canal 13

Mauricio Jürgensen estuvo invitado el día sábado en un nuevo capítulo de La Divina Comida, en la ocasión estuvo acompañado por Luis Slimming, Vesta Lugg y Maisa Rojas.

El periodista habló de diversos temas tanto de su vida personal como profesional.

El comunicador se dio tiempo para recordar cómo se dio su abrupta salida de Canal 13 luego del estallido social, momento en que también se retiró de la televisión.

“Yo entré el 2018 como invitado para ser parte de un panel, al principio de música, después se sumaron otras cosas. Ese año fue bien intenso”, confesó Mauricio Jürgensen sobre sus inicios en el Bienvenidos.

Además, reveló que “siempre en la tele se generan estos grandes estereotipos, el momio, el facho, el zurdo, etc. Vino el estallido que exacerbó todos los ánimos”.

“Yo siempre condené violencia, había una cara fea de esto, pero hay cosas que son importantes y había que conversar, analizar y que son importantes hasta el día de hoy”, agregó.

En esa misma línea, señaló que “eso era suficiente para ser catalogado como un extremista que estaba avivando la cueca de los incendios, lo que no era real”.

También defendió su rol en el matinal del 13 “estaba haciendo un periodismo, guste o no, yo no estaba defendiendo la bandera de nadie, pero sentí que no estaba en el lugar indicado y renuncié”.

Mauricio Jürgensen y el artículo de El Mercurio

El comediante Luis Sliming, le recordó un impresionante episodio que surgió debido a una publicación en El Mercurio.

“Además hubo un reportaje donde te acusaban con nombre y apellido”, recordó Don Comedia.

“Salió un artículo donde hablaba de la responsabilidad de investigar en los medios de comunicación en contexto estallido”, recordó el periodista.

El comunicador aprovechó de citar lo que decía el artículo. "‘Periodistas como Jürgensen, que decían que había que entender las razones del conflicto en el contexto de la violencia’. El tipo que escribe no es un periodista, es un abogado, hijo de un exministro de Pinochet, que son incapaces de ver lo que hicieron mal y prefieren culpar a la prensa, al k-pop, o a lo que sea".

Finalmente, confesó que todo quedo en buenos términos “tuve derecho a réplica en el mismo medio, así que con eso queda superado el impasse, pero sigo pensando que fue algo inesperado e injusto”.