Mauricio Israel reveló que estuvo con Kenita Larraín tras terminar con Marcelo Ríos

Un "bombazo" mediático lanzó el comunicador nacional Mauricio Israel en el estreno de la segunda temporada del programa "Pero con respeto" de CHV.

El ex rostro de Mega le confesó a Julio César Rodríguez una información que muy pocos personajes conocían sobre el ex tenista Marcelo Ríos.

“Él mintió. Dijo que se había encontrado conmigo en Colombia, y que le había dicho a mi señora de ese minuto que cómo podía ser… todo es mentira. Y es mentira porque estaban todos de testigos. No nos vimos, no nos saludamos, no nos hablamos. Jamás habló con mi señora. Y yo fui una vez a comer a su casa. Hay testigos que me pueden dejar de mentiroso y jamás le he pedido un centavo a Marcelo Ríos”, le dijo a JC.

“Eso lo dijo porque como él se mandó una con los periodistas, entonces para zafar del tema, ‘peguémosle a este’. A mí me llamó la atención que no nos saludáramos después de todo lo que habíamos vivido juntos, porque yo lo apañé cuando fue el tema de los Juegos Olímpicos, lo apañé después del matrimonio (con Giuliana Sotela)”, destacó luego el mencionado.

Además, también se refirió a otro tema. “Lo apañé con el matrimonio de la Kenita… fui hablar con la Kenita para que volvieran, porque él me pidieron que fuera a hablar con ella para que volvieran antes de dar la declaración en mi programa. Porque habló en mi programa cuando se separó de la Kenita”.

“Eso lo puede decir la Kenita, ella estaba internada en la clínica. Y yo lo llevé al bloque deportivo y a comentar el tenis en Mega. Entonces que una persona, con la que tuviste una trayectoria de esa naturaleza se atreva a mentir de esa forma, porque afortunadamente de todo lo que él dice, hay testigos de que no es cierto”, cerró.