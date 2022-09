Mauricio Israel respondió al brutal ninguneo que realizó Manuel de Tezanos en su contra

Una insólita polémica se armó en los últimos días con dos reconocidos comunicadores deportivos nacionales. Se trata de Mauricio Israel y Manuel de Tezanos, quienes se han lanzado una serie de "misiles" ninguneando al otro.

Todo inició luego que el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, utilizó su canal de Twitch para hablar del rostro del programa Círculo Central de TV+.

“No veo Círculo central y no creo en el 66,7 por ciento de los periodistas que están ahí. Salvo Marco Sotomayor, que tiene todos mis respetos”, lanzó de entrada el periodista, quien de paso repasó a Felipe Bianchi, el otro panelista del espacio.

“No vamos a creer en el Rabino, por favor... No creo nada de lo que dice ese hombre. ¿Por qué habría de creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafas?”, agregó.

“Un hueón que, cuando yo trabajaba con él en Pasión de Primera, jugaba al solitario básico de Windows y no miraba los partidos. Un hueón que se iba a hablar por celular y volvía y comentaba, como si estuviera viendo el partido. ¿A él le vamos a creer?”, complementó De Tezanos.

Ante este tipo de declaraciones, fue el propio Mauricio Israel quien decidió darle cara y responderle al rostro de TNT Sports. El comentarista deportivo se tomó unos minutos en pantalla para cargar contra De Tezanos. Y lo hizo a su modo, pues sin nombrarlo, puso una imagen del periodista de fondo y se desahogó. “Seguramente usted no tiene idea de quién se trata. Probablemente, porque no tiene ninguna trayectoria”, lo ninguneó apenas arrancó.

“Y él se ha permitido basurear la trayectoria de don Felipe (Bianchi) y la mía. Ya me cansé. Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme. Y voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario. ¡Porque me aburrieron!”, advirtió.

Finamente, el comunicador deportivo lanzó una particular “advertencia”. “Y de esto, de lo que dijo, del basureo, el próximo domingo en Círculo central”, cerró muy enojado.