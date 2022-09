Mauricio Israel reveló el oscuro negocio de Manuel de Tezanos con las casas de apuestas

Lo prometida es deuda. Tras anunciarlo durante toda la semana, finalmente Mauricio Israel respondió duramente a las críticas que realizó Manuel de Tezanos en su contra.

A través del programa Círculo Central, el comunicador desmintió las acusaciones del rostro de TNT Sports, cuestionando la carrera del rostro del periodista e incluso hizo alusión a que su colega estaría comprometido, tras vínculos con casas de apuestas ilegales.

Mauricio Israel destrozó a Manuel de Tezanos.

“Participé en un reality (Mundos Opuestos 2), que tu jefe, Sergio Nakasone (productor), que te tiene en la capilla a punto de salir de TNT Sports, porque tienes dos amonestaciones”, lanzó. “Junto con Nicolás Eyzaguirre, aquel que fue ministro y director de Canal 13 en 2012, averiguaron si tenía algún impedimento legal para venir al reality. Y no lo tenía, jamás lo he tenido”, agregó.

El conductor de Círculo Central también cuestionó la carrera de su colega en los medios. “Recuerdo cómo llegaste a Mega, llegaste porque tenías un tío que hizo el pituto para que pudieras entrar”, señaló.

“No trabajé contigo, no puedes repetir las estupideces de que jugaba al solitario y no veía los partidos. No hubiera estado 40 años en radio y televisión, alguien se habría dado cuenta”, añadió. “Te fuiste de Mega porque no duraste nada, a mi oficina nunca entraste, nunca trabajamos juntos. Duraste un año, y todos sabemos cómo saliste de Mega”, continuó.

Luego, el ex lector de noticias matinales trajo a la memoria el paso de Manuel por TVN. “Sin pena ni gloria, estuviste tres años y te echaron por tus malos tratos, mala persona, mal compañero de trabajo”, aseguró.

“¿Cuándo has tenido fama? Solamente cuando has basureado… basureaste a tu pareja y te hiciste famoso. Resulta que ahora tienes un programa en YouTube, y esto que dijiste fue hace un mes. Si yo no lo hubiera recogido, nadie se habría enterado”, complementó.

Y la bomba siguió, ya que el exMega comentó que su compañero de profesión tendría vínculos con casas de apuestas ilegales, pues según el ex deudor, auspiciarían los programas que conduce.

“Estoy haciendo esto por el periodismo que hacemos en este programa, que denuncia, que puede hablar con la verdad, que no tiene compromisos con nadie. ¿Puedes decir lo mismo?”, indicó. “¿Puedes hablar de los vínculos que tienen los representantes con las casas de apuestas ilegales? ¿Puedes invitar a Ciper para que vaya a tu programa a hablar de eso?”, siguió su acusación contra el periodista.

“¿Tienes libertad editorial para hablar de cosas ilegales o tienes tus manos sucias?, porque tanto tu programita de YouTube como el de TNT están auspiciados por casas de apuestas ilegales. En este programa, nosotros tenemos las manos limpias”, cerró.