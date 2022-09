Mauricio Israel lanzó una nueva amenaza tras la crítica de Manuel De Tezanos en su contra

El comentarista deportivo deportivo, Mauricio Israel, nuevamente revivió la polémica con el periodista Manuel De Tezanos, asegurando que tiene antecedentes suficientes para desenmascararlo, tras ser "minimizado" por el señor "Balong" en YouTube.

“Un hueón que, cuando yo trabajaba con él en Pasión de Primera, jugaba al solitario básico de Windows y no miraba los partidos. Un hueón que se iba a hablar por celular y volvía y comentaba, como si estuviera viendo el partido. ¿A él le vamos a creer?”, fueron algunas de las palabras del rostro de TNT Sports para referirse al programa de Israel, Círculo Central, y las denuncias que han revelado en el último tiempo.

Las palabras de Manuel provocaron al furia del comunicador, quien ya había adelantado en la última edición de su espacio que contestará fuerte este fin de semana. En diálogo con Página 7 el exconductor de meganoticias sostuvo que “le voy a responder bastante duro, tal como lo prometí. Me cansé de que se siga mintiendo y engañando a la gente, creando una imagen de cosas que jamás han sucedido”.

“Voy a aportar antecedentes que la gente no conoce de Manuel de Tezanos. Se trata sobre su trabajo profesional”, agregó. Al ser consultado por las palabras de ‘Manoel’ que más lo enfurecieron, este detalló que “lo primero, la cantidad de mentiras que dijo. Una persona que miente de manera descarada como lo hizo él, aumentando un mito en torno a mí que lleva más de 15 años. En algún momento tengo que parar esos mitos”.

“Lo segundo que me molestó profundamente es su xenofobia. Cuando habla del Rabino, lo hace de forma peyorativa. No estoy dispuesto a aguantar ataques antisemitas de nadie”, finalizó el particular comentarista deportivo.