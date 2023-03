Mauricio Israel fue encarado por televidente en pleno Sígueme y Te Sigo

Un polémico momento se vivió en la reciente edición del programa Sígueme y Te Sigo de TV+, ya que su panelista, Mauricio Israel, tuvo una sorpresiva discusión con una televidente que lo increpó en vivo y en directo.

Todo inició cuando comentaban la ”funa” que recibió Karol Lucero de parte de una expareja, a pocos meses de su matrimonio. Ante esto, el comentarista defendía al ex Yingo, exigiendo pruebas contra el hombre.

En ese momento, el conductor Francisco Kaminski sacó algunas llamadas al aire para conocer la opinión de sus televidentes. Fue así como apareció Carolina, de Antofagasta, quien se descargó con todo contra el panelista.

“¿Qué le pasa a este hueon? ¿Qué se cree con las mujeres?”, partió su descargo la mujer. De inmediato, el aludido salió a defenderse, pero la mujer antofagastina seguía su ataque. “Mauricio te cagaste a medio mundo hueon”, lanzó,entre otros gruesos epítetos que fueron interrumpidos por el mismo comentarista deportivo y los demás integrantes del panel. “¡No seas cara de raja!”, se le oyó decir antes de cortarle la comunicación.

“Personas como estas me voy a encontrar siempre en la vida y tengo que poder enfrentarlas”, inició su defensa. “Yo lo único que he dicho es que aquí no se han presentado pruebas”, manifestó sobre su defensa a Lucero.

Además, quiso responder por la antigua acusación que reflotó la televidente, jurando que no ha perjudicado a nadie.

“Esta señora acaba de hacer exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, se ha hecho una historia, durante muchos años, que yo me cagué a medio mundo, porque esas fueron sus palabras. Señora ha quedado absolutamente demostrado que yo, salvo una persona que todavía está el tema pendiente y que se va a resolver dentro de poco, no perjudiqué a nadie”, agregó.

“Yo tuve un problema económico, lo reconocí, lo asumí, lo enfrenté”, cerró el amor platónico de Daniela Aránguiz.