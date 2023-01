Mauricio Israel confiesa que se reunirá con Rodrigo Herrera para arreglar la deuda

El panelista de Sígueme y te sigo de TV+, Mauricio Israel, anunció públicamente que se comprometió a pagar el millonario monto que le debía al periodista Rodrigo Herrera, decretando que se juntarán para ver las alternativas de pago.

El comunicador reveló que, antes de que Israel saliera del país, este le pidió ser su aval para rehipotecar un vehículo de alta gama, por lo que el periodista quedó a cargo de los pagos, quedando pendiente una millonaria deuda.

Recordemos que a comienzos del año, el panelista del programa de TV+ se comprometió a pagar el polémico monto e incluso le envió un mensaje a Rodrigo en el espacio. “Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho”, aseguró.

Y en el capítulo de este viernes, el rostro se volvió a referir al tema, sorprendiendo a sus compañeros al revelar que ya había tomado contacto con el periodista deportivo. Mientras hablaban sobre la llegada de Diana Bolocco a CHV, el panelista comentó: “Estoy tan endeudado Pablo Galleguillos, que no sabes qué tan endeudado estoy”.

Tras esto, aseguró que “a mí ya me pueden revisar lo que quieran, no tengo deudas de ninguna especie, me voy a juntar con Rodrigo...”.

Este último comentario llamó la atención de sus compañeros en el panel, quienes le empezaron a hacer algunas consultas sobre el tema. “Ya hicimos el link y nos vamos a juntar”, explicó.

Entonces, todos sus compañeros se le acercaron y le pusieron micrófonos y celulares en la cara, recreando un “punto de prensa”. “Yo quiero decirle a todos ustedes que las cosas que se conversan, se conversan en serio, esto no es un juego (...) la gente va a saber lo que tenga que saber, cuando pase, cuando suceda”, señaló Israel a su compañero.

“Me interesa mucho la conversación, me interesa arreglar con él y lo que más me importa es el abrazo. Cuando suceda ustedes van ser los segundos en saber”, aseguró. Finalmente, el rostro señaló que el hecho de acceder a conversar él “habla muy bien de Rodrigo, yo se lo agradezco mucho. Estoy feliz de que este encuentro se pueda producir”.