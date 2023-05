Mauricio Israel confesó que se siente desanimado por culpa de “comentarios odiosos”

En el último tiempo Mauricio Israel ha sido criticado en varias oportunidades por el rol que cumple en el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde se suelen comentar los problemas de los famosos nacionales.

Los usuarios de las redes sociales lo han cuestionado fuertemente por abordar los dramas ajenos considerando su pasado, algo que lo tiene desanimado.

Este fin de semana Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores luego de hacer sus descargos en redes sociales, mostrando que no pasa por un buen momento.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, escribió el cantante español.

En ese contexto, Mauricio Israel aprovechó para también contar su malestar, argumentando que el odio de la gente lo tiene cansado.

A través de sus historias de Instagram, el comentarista deportivo compartió la publicación de Alejandro Sánz, añadiendo cómo se siente con los comentarios que recibe constantemente.

“Me identifica tanto...vuelvo a mi país y a pesar de haber pagado con creces los errores cometidos, la gente sigue destilando odio a través de sus comentarios odiosos”, comenzó escribiendo, para luego asegurar que a veces no le dan ganas de seguir yendo a su programa de TV+.

“Día a día me esfuerzo por recuperar un espacio. Muchas veces, no dan más ganas...”, concluyó Mauricio Israel.