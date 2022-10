Mauricio Isla tuvo un hermoso gesto con su abuela en el concierto de Marco Antonio Solís

El lateral derecho de la Universidad Católica, Mauricio Isla, sigue aprovechando su estancia en nuestro país para compartir con su familia en cada momento del día. En esta oportunidad, el ídolo de La Roja asistió junto a su abuela al concierto del cantante mexicano Marco Antonio Solís, donde compartió un tierno mensaje en sus redes sociales.

El 'Huaso' aprovechó de disfrutar el primero de los dos conciertos en Chile del cantante mexicano e incluso cantó éxitos como "Mi eterno amor secreto". Pero no sólo eso, porque no fue solo y decidió invitar a su abuela, con quien comparte el fanatismo por el cantante de "Si no te hubieras ido" e "Invéntame". Además, se sacaron fotos y cantaron durante el recital.

Mauricio Isla y su abuela en el concierto de Marco Antonio Solis

El 'Huaso' se mostró contento junto a su abuela y le dedicó un emotivo mensaje. "Me encanta verte feliz y estar al lado tuyo", comenzó el bicampeón de América y luego agregó que "tú eres un poquito de madre, un poquito de maestra, un poquitito de mejor amiga y un poquito de cómplice".