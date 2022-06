Mauricio Isla habría enfrentado a Pinilla por tener una aventura con Gala Caldirola

El periodista Sergio Rojas reveló que el “Huaso” estaría indignado tras enterarse de un affaire entre el comentarista y su ex esposa.

Mauricio Isla está indignado con Pinilla.

Un nuevo terremoto a la farándula deportiva sacudió a nuestro país durante las últimas horas, luego que el periodista y animador del programa de Instagram Live "Que te lo digo", Sergio Rojas, reveló una supuesta parada de carros que Mauricio Isla le habría hecho a Mauricio Pinilla, su ex compañero en la selección chilena.

De acuerdo a la versión del comunicador, todo ocurrió cuando el “Huaso” se enteró de un affaire que el ex delantero habría tenido con la española, su ex esposa. “Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí...porque entiendo que son amigos...eso le habría dolido a Mauricio Isla”, reveló en el programa farandulero.

Y en esa misma línea, Rojas agregó que “el problema es que Gala sí se habría enganchado con Mauricio, y para Mauricio habría sido solamente un pasatiempo, una diversión. Nada serio”.

En el mismo espacio contó que tras su quiebre con Gissella Gallardo, Pinilla estaría saliendo con otra mujer. “Con ella se irían escondidos a Miami. Ese sería el lugar donde ellos se escapan para vivir este romance de manera fugaz y eso a Gala le habría molestado mucho en su momento”, lanzó el panelista del Me Late Prime.

Finalmente, el periodista reveló que el encargado de contar todo fue Camilo Huerta, actual pareja de Marité Matus, ex de Arturo Vidal y amiga de Gissella Gallardo. “Marité le habría contado a Arturo y le habría contado a Gisella...Arturo le habría contado al ‘Huaso’ Isla y entre esos dos habrían desparramado el rumor al interior de la selección dejando como chaleco de mono a Pinilla, que era la segunda vez que se involucraba con la mujer de un compañero de deportes”, cerró.