Mauricio Isla le sacará la "CTM" a Iván Cabrera si difunde los videos íntimos con Gala

Según la prensa de farándula, el “Huaso” se encuentra en modo alerta ante una eventual filtración de los registros de su ex señora con el bailarín.

Mauricio Isla y Gala.

La denuncia de la ex pareja de Iván Cabrera, Antonella Mareco, sigue marcando el paso en el mundo de la farándula. Recordemos que la mujer relató que el ex Yingo la “drogaba” y obligaba a grabarse mientras mantenían relaciones sexuales. Además, afirmó que le habría compartido videos íntimos junto a su actual pareja, Gala Caldirola.

Por lo mismo, el tema fue abordado el pasado domingo en el programa Que te lo digo, donde Sergio Rojas entregó nuevos detalles sobre la polémica situación.

El periodista habló sobre una advertencia que Mauricio Isla a Cabrera ante una eventual filtración pública de los registros “prohibidos” con la española.

“Esos videos que entiendo que sí existen, habrían sido enviados a su ex pareja, y su ex pareja también le enviaba videos de ella teniendo relaciones con otros hombres a Iván. Vale decir, se intercambiaban videos en una relación enfermiza. No puede ser que dos ex se estén mandando videos teniendo relaciones con sus actuales parejas”, relató el comunicador.

Y en esa misma línea, agregó que dicha situación “tendría no solamente molesta sino que preocupada a Gala Caldirola y también a Mauricio Isla, porque Mauricio, según han comentado sus cercanos, es capaz de sacarle la cresta, no solamente él, sino que entiendo que con unos amigos, a Iván Cabrera, si es que llegase a filtrarse alguno de estos videos”.

“Mauricio Isla ha manifestado claramente su intención de detener cualquier atisbo de filtración por parte de esta señorita, la ex polola de Iván Cabrera, en los videos donde aparecería Gala Caldirola teniendo sexo con Iván Cabrera. Si algo de esto llegase a salir públicamente, iba a traer consecuencias desfavorables para quien lo filtrara”, cerró.