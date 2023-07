Mauricio Bustamante se mostró muy molesto por estafa que usa su imagen

Mauricio Bustamante se mostró extremadamente molesto por el mal uso de su rostro. El periodista está siendo utilizado para una falsa publicidad que circula en distintos sitios de internet, donde se ofrecen milagrosas ganancias a los internautas.

“De un tiempo a esta parte, comencé a monitorear, porque alguien me advirtió en febrero. Hay publicidad que un grupo de mafiosos le paga a Google y Google acepta difundirla”, contó Bustamante durante su programa en Radio ADN.

El periodista hablo del tema tras ser consultado por el exministro de Economía, José de Gregorio, quien le hizo ver que podría demandar a Google por permitir este tipo de publicidad.

La publicidad hace ver como si se estuviera “haciendo rico con los bitcoins”.

Además, advirtió que detrás de esta estafa “hay un grupo de gente muy difícil de detectar, porque funcionan más allá de nuestras fronteras”

Mauricio Bustamante llama a no caer en estafas

Mauricio Bustamante llamó a sus seguidores a no ser víctimas del engaño, porque “lo que persiguen con esta estafa es que la gente entregue su nombre y tarjeta y de ahí desaparecen los recursos”.

En la misma línea, hace unos días, el periodista ya había encendido las alarmas sobre este tema y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

“¡Por favor no caigan en este engaño! Lo he dicho por esta y otras redes... no invierto en bitcoins, tampoco en inversiones milagrosas. Cada uno de estos ‘avisos’ buscan incautos que compartan sus datos personales y tarjetas de crédito. Lamentablemente, es muy difícil perseguirles y buscar responsables finales”, comentó en esa oportunidad.