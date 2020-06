Matilde Burgos protagonizó chistoso chascarro al referirse al Presidente en CNN

En una entrevista dada por la periodista Matilde Burgos, en el programa Hoy es Noticia, de CNN Chile al senador Francisco Huenchumilla, la comunicadora fue protagonista de un chascarro al no darse cuenta que su micrófono se mantenía aun en funcionamiento.

El parlamentario demócrata cristiano realizaba criticas sobre el proyecto de ley que busca dar solución a trabajadores que son padres o madres.

“No me cabe en la cabeza que un gobierno no haga gestión política y que simplemente recurra a tirar la Constitución encima de la mesa”, comentaba el parlamentario.

“El presidente habla demasiado, a veces hace falte escuchar un poco más”, agregó el senador por la región de la Araucanía.

Al finalizar los comentarios, la comunicadora refiere “Pausa a esta hora y rápidamente regresamos, siga junto a nosotros”, dijo la periodista, apareciendo las características gráficas del noticiero y un largo silencio.

Fue en este momento en que la periodista no se percató que su micrófono aún seguía funcionando. “¿Hablé mucho? como el Presidente…”, dijo la comunicadora.

Revisa el momento aquí: