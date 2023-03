Matías Zaldivia se refiere a la polémica de Jordhy Thompson en Colo Colo

El defensor de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia, se pronunció durante las últimas horas sobre la polémica que protagonizó su ex compañero, Jordhy Thompson, con quien tuvo un tenso desencuentro durante el Superclásico.

Recordemos que el canterano de Colo Colo ha estado en el ojo del huracán luego de que se difundieran por las redes sociales unas serie de videos agrediendo a quien era su pareja. Desde el club señalan que el futbolista será apartado del primer equipo y tendrá que acudir al psicólogo.

“Es un tema delicado. Lo que pasó en la cancha queda ahí. La gente que está a cargo debe tomar decisiones y él tendrá que aceptar lo que le pase”, comenzó diciendo el defensa de la Universidad de Chile.

“Deben ayudarlo profesionales, porque tiene un problema muy grande”, indicó en conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

El futbolista argentino además habló de su partida del Monumental, asegurando que no le gustó la forma en que se dieron las cosas. “Yo me fui bien de Colo Colo. El otro día saludé a los trabajadores después del partido. Pero la forma me dolió. Ya es un tema sanado, eso sí”, aseguró.

Además, mencionó que en la U lo han recibido bien a pesar de que en un comienzo su llegada fue vista con malos ojos. “Yo sabía que el recibimiento sería difícil, pero estaba confiado de que me iría bien dentro de la cancha. Las dudas de la gente se pueden ir disolviendo si rindo”, cerró.