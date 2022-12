Matías Zaldivia le mandó una serie de mensajes a quienes criticaron su llegada a la U

Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial del defensa Matías Zaldivia como nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El jugador estuvo acompañado del delantero argentino Leandro Fernández, quienes respondieron a las distintas preguntas de la prensa en el Centro Deportivo Azul.

Al ser consultado por cómo se dio su fichaje en la U, el argentino-chileno sostuvo que “apenas me llamaron me encantó la idea. El desafío de venir acá es muy grande, tengo una gran responsabilidad, pero se está armando un grupo muy grande”.

En esa misma línea, explicó que “cuando me hicieron la propuesta, me sedujo mucho. Me hicieron sentir importante. Vine con el mayor respeto a jugar fútbol. Estoy muy seguro donde estoy y estoy confiado que vamos a hacer un buen año”.

Además, en términos de su situación física, el defensa comentó que “las lesiones son un tema olvidado, porque el 2022 lo jugué completo, salvo un esguince de rodilla. Estoy muy bien físicamente y por eso tomé este desafío”.

Al referirse a la polémica que ha provocado su llegada a la U, el ex Colo Colo manifestó que “nosotros entendemos el juego de las redes sociales, pero quienes más lo consumen son las familias. Ojalá bajen los ataques. Yo estoy muy seguro de dónde estoy”.

Sobre comentarios en su contra que hicieron exjugadores de Universidad de Chile, como el caso de Johnny Herrera, el zaguero de 31 años reveló que “traté de no leer mucho para estar muy tranquilo, cada uno es libre de opinar lo que quiera”.

Además, expresó que “estuve mucho tiempo en otro club, si alguien se sintió ofendido (por comentarios) pido disculpas. De aquí en adelante solo queda trabajar”.

Finalmente, el nuevo refuerzo azul le envió un mensajes a las hinchas de la U y Colo Colo por todo lo sucedido durante las últimas semanas. “Sólo le voy a hablar al hincha de Universidad de Chile. Voy a dar todo de mí para ayudar al equipo. Tenemos un gran plantel para tener un gran año y por eso estoy acá”.